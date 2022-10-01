7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تأكيد كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصرى عن قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين.

تشكيل لجنة من رابطة الأندية والحكام لمعاينة ملعب اتحاد الشرطة

قرر عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات تشكيل لجنة من رابطة الأندية و لجنة الحكام لمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

يخضع المهاجم النيجيرى جونيور أجاى لاعب سموحة إلى عملية جراحية بعد قليل باحدى مستشفيات بالاسكندرية، بعد إصابته فى أحد مباريات الفريق السكندرى الودية.

نجح مسئولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد الجناح والمهاجم الهولندي من أصل سنغالي باي كامارا، لاعب فريق ايه زد الكمار سابقًا ومنتخب هولندا للناشئين، ويقيد اللاعب تحت السن، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

انضم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، لمعسكر فريق الكرة في مدينة دبي بالإمارات، بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة في القاهرة.

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع لاعبى الفريق على هامش المران الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة باستاد التتش، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

أكد كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصرى عن قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم TMS، مؤكدًا أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات.