شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يشارك فى تدريب بيراميدز بعد انضمامه لمعسكر الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مصطفى فتحي، صانع ألعاب نادي بيراميدز، في تدريبات فريق الكرة المسائية والتي جرت اليوم بملعب الشرطة في مدينة دبي على هامش المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق بالإمارات.

ويستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى مساء الاثنين المقبل، ويعود بعده إلى القاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل مباراتي هلال الساحل السوداني ذهاب وإياب دور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك فتحي في التدريب المسائي بعدما وصل إلى دبي اليوم، وظهر بمستوى متميز، ونال ترحيبا كبيرا من الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة بعد وصوله إلى الإمارات لتكتمل صفوف الفريق بمشاركة جميع اللاعبين في المعسكر.