شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 30-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 30-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

احتفل لاعبو الزمالك، بعودة اللاعب عمر جابر، لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، وذلك خلال تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، حيث نظموا له ممرا شرفيا احتفالا برجوعه ميت عقبة.

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات خاصة للمهاجمين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن الجديد لفريق الزمالك في تدريب الفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما انضم اللاعب مؤخرا لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز.

انتظام ثلاثي فريق الزمالك الدولي محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد صبحي حارس المرمى فى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة.

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، برنامجا خاصا للاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولى التي انتهت مساء الثلاثاء.

يبحث محمود علاء مدافع نادى الزمالك، عن عرض خارجى للانتقال إليه فى الفترة الحالية، رغم امتلاك المدافع الدولى للعديد من العروض المحلية داخل مصر، إلا أنه مازال لديه الامل فى الانتقال خارج مصر.