شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يشارك فى مران المصرى وبرنامج تأهيلى خاص لرفع لياقته البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة بمعسكره المغلق بالإسكندرية، مشاركة التونسي إلياس الجلاصي، والذي كان قد وصل للإسكندرية قبل ساعات قادمًا من تونس، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لرفع معدلات لياقته البدنية للوصول بها إلى معدلاتها المُثلى خلال الفترة القليلة القادمة. وكان الجلاصي قد غاب عن المرحلة الأولى لتواجده في تونس وتأخر حصوله على التأشيرة.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، أحمد حمودى، حجاج عويس، إسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، والمهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

وينتظر النادي المصري قيد القائمة الأولية للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى أزمة إيقاف القيد وسدد مستحقات الوداد المغربي الذي تنازل عن شكواه ضد النادي البورسعيدي، والتي كانت بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب المصري السابق.