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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 30-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يجهز مسئولو النادي الأحمر خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة أجنبية، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الهجومي بأكثر من صفقة بلاعبين أجانب سوبر.

الأهلي يجهز لحسم صفقتين أجنبيتين قبل نهاية الميركاتو الصيفى

يجهز مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة أجنبية، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الهجومي بأكثر من صفقة بلاعبين أجانب سوبر، حيث يحتاج الأهلي للتعاقد مع ثنائي أجنبي أحدهما مهاجم والثاني جناح ، لتدعيم الخط الأمامي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي حدد اختياراته وفقا للمراكز التي تحتاج للدعم.

كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لضربة البداية بدوري الأبطال

يترقب جمهور النادي الأهلي أول مباراة للفريق في الموسم الجديد حيث سيلعب المارد الأحمر مع إتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا ، بعدها يبدأ الفريق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يواصل فريق الأهلي تنفيذ برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

يتوجه الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت تونس إلى صالة نابل لخوض المران الرئيسي؛ استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس.

قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بتخصيص فقرات استشفائية للاعبين في الجيم وفي الملعب، في إطار البرنامج الذي تم وضعه لتجهيز الفريق لمواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

واصل الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال الملف الطبي للاعبي الفريق، تمهيدًا لإرساله الى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل انطلاق مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع لاعبى الفريق على هامش المران الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة باستاد التتش، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مراناً صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة غداً السبت، وفقًا للبرنامج التدريبى قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏

يحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج الأهلي في الفترة القادمة وحتى موعد مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بافتتاح مشواره في البطولة الإفريقية التي يطمح في المنافسة على استعادة لقبها الغائب في النسخة الأخيرة، بعدما خسره الأهلي أمام الوداد المغربي.

يبحث مسئولو النادي الأهلي ملف إعارة محمد نصير لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام أكثر نادي بالتعاقد مع لاعب الأهلي الشاب في الميركاتو الصيفي أبرزها ناديي الداخلية وحرس الحدود، وإن كان الأول هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، وقد يتم حسم الصفقة خلال الساعات القادمة.