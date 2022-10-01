شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيرسى تاو مع الأهلى قبل التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض بيرسي تاو، لاعب الأهلي،المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على ‏اكتمال شفائه وجاهزيته للوجود مع الفريق.‏

وشارك بيرسى تاو مع الأهلى في 31 مباراة بكل البطولات وسجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى خلال 2184 دقيقة لعب ، وتلقى ثلاثة كروت صفراء.

وخاض تاو تدريبات في الجيم ثم استكمل برنامجه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق ‏عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتملت على الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة ‏بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، والذي قطع فيه اللاعب مرحلة كبيرة في ‏طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع بيرسي تاو أثناء خوضه البرنامج ‏التأهيلي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويًّا.‏