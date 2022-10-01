شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيرسى تاو مع الأهلى قبل التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض بيرسي تاو، لاعب الأهلي،المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على اكتمال شفائه وجاهزيته للوجود مع الفريق.
وشارك بيرسى تاو مع الأهلى في 31 مباراة بكل البطولات وسجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى خلال 2184 دقيقة لعب ، وتلقى ثلاثة كروت صفراء.
وخاض تاو تدريبات في الجيم ثم استكمل برنامجه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتملت على الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، والذي قطع فيه اللاعب مرحلة كبيرة في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع بيرسي تاو أثناء خوضه البرنامج التأهيلي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويًّا.