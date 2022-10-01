شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستبعد الثلاثى حمص وعزت وبهاء مجدى من معسكر سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، الإطاحة بالثلاثى كابتن الفريق أحمد حمص والمدافع محمود عزت والظهير الأيمن بهاء مجدى من المعسكر المغلق المقام استعدادا للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن العشرى منح حمص فرصه للبقاء رغم إعلان مجلس الإدارة الاستغناء عنه، إلا أنه فضل إعطائه الفرصة كاملة فيما عاد محمود عزت من الإعارة من المقاولون العرب وانتظم فى تدريبات الفريق ولكنه لم يحظ بثقة العشرى.

وكان سموحه قد تعاقد مع بهاء مجدى إلا أن أحمد سامى وبسيونى مدربا الفريق السابقين لم يعتمدا على مجهودات اللاعب وجاء العشرى ليطيح به من حساباته والاستغناء عنه وخسر سموحه أمام القناه بهدفين لهدف فى الودية التى اقيمت على ملاعب سموحة أمس.

ونجحت إدارة نادى سموحة، فى التجديد لـ4 لاعبين من القوام الأساسى لفريق الكرة الأول، للحفاظ على استقرار الفريق واستمرار أبرز نجومه، وذلك بعد اجتماع طارق العشرى المدير الفنى مع اللاعبين للاتفاق على كل التفاصيل.

وتم تمديد تعاقد أحمد حكم، مدافع الفريق ليستمر مع سموحة لمدة 4 مواسم مقبلة، بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح، الجناح الأيمن الذى قام بالتوقيع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم.

كما أعلنت إدارة النادى عن تجديد تعاقد حسين فيصل، صانع ألعاب الفريق الأزرق لمدة 4 مواسم مقبلة، إلى جانب توقيع شريف رضا، مدافع الفريق على عقود جديدة لمدة 4 مواسم. ووقع حارس مرمى الفريق الهانى سليمان فى وقت سابق على عقود التجديد لسموحة لمدة موسمين مقبلين.