شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على REG الرواندى ويتأهل لنهائي البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة سيدات سبورتنج على نظيره REG الرواندى بنتيجة 49/40 فى منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتنزانيا وتأهل الفريق لنهائي البطولة.

وتأهل سبورتنج لنصف النهائي بعد الفوز فى الدور التمهيدى أمام الاسهم الكينى و ليجند نايل الجنوب سودانى، ثم young sisters البورندى بربع النهائي.

وتضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق بعثة سبورتنج المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.