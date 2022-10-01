شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: مافيش حد فى بيتى بيشجع غير الزمالك.. وشيكابالا لاعب سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، نجم الزمالك الأسبق، عن عشقه لنادى الزمالك، قائلا: "مافيش حد في بيتي بيشجع غير الزمالك". وأضاف طولان، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة، أن شيكابالا لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر لاعب سوبر، لافتا إلى أن الدوري القادم صعب للغاية على جميع الأندية.

وتابع حلمي طولان أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأحق بشارة كابتن منتخب مصر، وعن كواليس منتخب الشباب ومنتخب إثيوبيا، قال: "كسبنا 5 أهداف هنا فى القاهرة.. وهناك الشباب ميعرفوش يلعبوا بسبب عدم وجود أكسجين وهو الطاقة اللى بنستخدمها واحنا بنجرى، كنا بنلعب ومفيش أكسجين واحنا بنلعب وبيقعوا ومش قادرين يقفوا فى الملعب، ومافيش مصدر للأكسجين وفى الآخر كسبنا بضربات الجزاء".