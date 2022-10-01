شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعودة عمر جابر وترحيب بطريقة خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك، بعودة اللاعب عمر جابر، لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، وذلك خلال تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، حيث نظموا له ممرا شرفيا احتفالا برجوعه ميت عقبة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأبيض على انستجرام، فيديو من احتفال اللاعبين بجابر، صحبها بتعليق: "ترحيب خاص من اللاعبين بعودة عمر جابر".

وانتظم عمر جابر الظهير الأيمن الجديد لفريق الزمالك في تدريب الفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما انضم اللاعب مؤخرا لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز.

وتعد هذه هي المشاركة هي الأولي لعمر جابر مع الفريق بعد إعلان الزمالك التعاقد معه في الفترة الأخيرة، وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الترحيب بعمر جابر قبل انطلاق التدريبات، وتمنوا له التوفيق و تحقيق النجاحات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وعاد عمر جابر إلى تدريب الزمالك بعد غياب 6 سنوات و3 أشهر تقريبا، عندما رحل عن صفوف القلعة البيضاء في 1 يوليو 2016 متجها إلى سويسرا للانضمام إلى صفوف بازل في أول رحلاته الاحترافية.

شارك عمر جابر مع الزمالك في 158 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.