الامارات | نجوم اللعبة يستعدون لدوري التنس العالمي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد كبار أبطال لعبة التنس العالميين للمشاركة في دوري التنس العالمي المقرر في دبي على مدار ستة أيام خلال ديسمبر بصالة «كوكا كولا أرينا»، إذ تتضمن قائمة اللاعبين المشاركين نوفاك ديوكوفيتش، وإيغا سوايتك، وسيعلن المنظمون خلال الفترة القريبة المقبلة عن كامل عقد نجوم التنس المشاركين في هذه البطولة الجديدة.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة للدوري العالمي للتنس على مشاركة عدد من أفضل اللاعبين من فئتي الرجال والسيدات على المستوى العالمي، وإنما يشهد أيضاً أجواءً حافلة بالمرح، كما يتضمن الحدث منافسات من مجموعتين مع إقامة مباريات الفردي والزوجي المختلط وكسر التعادل بمجموعة من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، وبعد انتهاء المباريات، يمكن لحاملي التذاكر ومتابعي «العرض الأقوى في الملعب»، الاستمتاع بحفل موسيقي مذهل يضم كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديان «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

ويأتي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يعتبر من أفضل لاعبي التنس على الإطلاق، في مقدمة لاعبي الرجال المشاركين، فيما ستكون اللاعبة إيجا سوايتك، المصنفة الأولى عالمياً على رأس قائمة اللاعبات من السيدات. ومع مشاركة أكثر الأسماء شهرة في الرياضة في المنافسات التي تقام على أرض ملعب كوكا كولا أرينا، بين 19 و24 ديسمبر، يمكن لعشاق التنس والموسيقى على حد سواء الاستمتاع بتجربة وأجواء لا تُنسى.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي، راجيش بانغا: «سيكون دوري التنس العالمي حدثاً لا مثيل له، مقدماً أسلوباً جديداً وفريداً وجذاباً للعبة التنس، ويقدم خليطاً مذهلاً من الرياضة والترفيه في آنٍ معاً. نحن متشوقون للترحيب بجماهير المتابعين من جميع أنحاء العالم الذين سيحضرون الحدث المرتقب الذي يعد بعصر جديد في عالم التنس».