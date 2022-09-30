الامارات | شباب الأهلي يقهر الظفرة بفارق 35 نقطة في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن فريق السلة في نادي شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام بتحقيقه انتصاراً عريضاً على ضيفه الظفرة جاء بفارق 35 نقطة وبنتيجة (85-50)، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

وسجلت الجولة، مواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها، بتحقيق الوصل والشارقة لانتصارهما الثاني على التوالي، جاء لـ«الإمبراطور» على حساب البطائح بواقع (94-77)، ولـ«الملك» على الوحدة بنتيجة (92-84).

وواصل فريقا الوصل والشارقة شراكتهما في صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد أربع نقاط، بفارق النقطتين عن كل من شباب الأهلي (مباراة أقل)، والوحدة والظفرة والبطائح، بجانب النصر المرتاح في هذه الجولة.

ونجح شباب الأهلي مع اكتمال صفوفه بعودة المصابين الشقيقين سعيد ومحمد مبارك، بجانب طلال سالم، في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الظفرة، ما أتاح لـ«فرسان دبي» نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع للمباراة (31-21 و19-11 و14-13 و21-14).

بدوره، احتاج الوصل لضمان الفوز على البطائح، إلى نيل لاعبي «الإمبراطور» الأفضلية بنتائج الربع الأول، ومن ثم الربعين الثالث والرابع، بواقع (26-12 و27-22 و24-23)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (20-17).

وضرب الشارقة بقوة في المراحل الأولى للمباراة، بعد أن فرض رجال «الملك» أفضليتهم المطلقة على نتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الثالث، بواقع (33-17 و22-21 و24-21)، وليكتفي الوحدة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (25-13) التي لم تكن كافية لـ«العنابي» بالعودة لنتيجة المباراة.

وتدخل فرق البطولة مراحل التوقف الأول، نظراً لارتباط اللاعبين الدوليين بتجمع المنتخب الوطني، والمتبوع بمعسكر خارجي والمشاركة في بطولتين دوليتين في صربيا وتركيا حتى 15 أكتوبر الجاري، على أن يعاود الدوري الانطلاق بالجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في 19 من هذا الشهر، وذلك بإقامة ثلاث مباريات تجمع الوحدة وشباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة، وحلول الشارقة ضيفاً على جاره البطائح، ولقاء ديربي دبي بين الوصل ومضيفه النصر.