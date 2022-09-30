الامارات | بني ياس في مهمة وقف نزف النقاط أمام الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل بني ياس الساعة 17:15 عصر اليوم ضيفه الجزيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يتسلح فيه أصحاب الأرض والجمهور بعامل الانسجام الذي بلغه الفريق من خلال استفادته من فترة التوقف الدولي.

ويأمل بني ياس أن يضع حداً لنزف النقاط بعد خسارة آخر مباراتين، رغم صعوبة المباراة، خصوصاً أمام الجزيرة وصيف الدوري بالعلامة الكاملة، حيث يتقدم عليه الشارقة في الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وقال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، إن فريقه مستعد لمواجهة الجزيرة، وإن فترة التوقف الدولي كانت فرصة جيدة للفريق حتى يتمكن من الوصول إلى درجة متقدمة من الانسجام بين اللاعبين.

ولا بديل أمام الجزيرة سوى الفوز للبقاء في القمة، بانتظار هدية من خورفكان خلال لقائه أمام الشارقة. ويراهن الجزيرة على مجموعة من النجوم المميزين في لقاء اليوم أبرزهم هداف الدوري علي مبخوت.