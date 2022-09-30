الامارات | «غودولفين» تطلب لقب «تيرنبل ستيكس» الأسترالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد الجواد «اليغرون» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب جميس كمنغز، تسجيل فوزه الأول على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض اليوم، تحدي سباق «تيرنبل ستيكس»، المقام على مضمار «فلامنغتون» الأسترالي، ويجري لمسافة 2000 متر على المسار العشبي.

وسبق لـ«اليغرون» أن حل وصيفاً في سباق «بنفولدز فيكتوريا داربي» الذي جرى على المضمار نفسه في أكتوبر من العام الماضي، واتبعه بمركز ثالث في أبريل من العام الجاري في سباق «أستراليا داربي» الذي أقيم على مضمار «راندويك».

وتستند حظوظ جواد «غودولفين» البالغ من العمر أربع سنوات في المنافسة على لقب «تيرنبل ستيكس»، على أدائه القوي الذي قاده قبل أسبوعين لانتزاع الفوز على مسافة 2000 متر في سباق «كنغتون تاون ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» الذي جرى على مضمار «راندويك».

وعلق مدرب «غودولفين»، جيمس كمنغز، على حظوظ الجواد «اليغرون» في «تيرنبل ستيكس»، بقوله في تصريحات صحافية: «سعداء بالأداء القوي الذي أظهره (اليغرون) في مشاركته الأخيرة، حين فاز بشكل رائع في سباق (كنغتون ستيكس) رغم المنافسة القوية من خصومه، ونتطلع أن يقدم عرضاً طيباً لمواصلة تعزيز موسمه في مسار العودة إلى المسافات التحملية الأطول».