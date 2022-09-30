ماني يسجل.. بايرن ميونيخ يستعيد انتصاراته باكتساح ليفركوزن بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استعاد نادي بايرن ميونيخ طريق الانتصارات من جديد بفوز كاسح على باير ليفركوزن بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن على ملعب "أليانز أرينا" بالجولة الثامنة من الدوري الألماني لموسم "2022-2023".

ودخل بايرن المباراة بتشكيلة مكونة من: "مانويل نوير، ديفيز، دي ليخت، أوباميكانو، بافارد، سابيتزر، كيميتش، جمال موسيالا، ليروي ساني، ساديو ماني، توماس مولر".

وجاءت أهداف بايرن عن طريق ليروي ساني وجمال موسيلا وساديو ماني وتوماس مولر في الدقائق 3 و17 و39 و84.

وكانت الدقيقة 56 شهدت هدف ثاني لساديو ماني ولكن تم إلغاءه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب خطأ دي ليخت تجاه مدافع ليفركوزن.

وبهذه النتيجة، يستعيد بايرن الانتصارات في البوندسليجا، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في الجولات الأربعة الماضية، بتعادله في ثلاثة وخسارته في لقاء وحيد.

ويرتقي بايرن ميونيخ إلى وصافة الدوري الألماني مؤقتا برصيد 15 نقطة انتظارا لباقي مباريات الجولة، بينما يتراجع ليفركوزن للمركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.