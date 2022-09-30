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تشيلي وبيرو يتوجهان لـ"كاس" لإبعاد منتخب الإكوادور من المشاركة في مونديال قطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

دعت تشيلي وبيرو المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لإبعاد منتخب الإكوادور من المشاركة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، لقيامه بإشراك لاعب غير مؤهل في التصفيات.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئناف اتحادي البلدين بأن بيرون كاستيلو كان ينبغي ألا يسمح له باللعب بسبب مشكلة الجنسية.

وأنهى منتخب الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الرابع ليحصل على آخر مقعد مباشر مؤهل للمونديال، حيث من المقرر أن يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر أمام قطر، منتخب البلد المضيف، ويتواجد أيضا منتخبا هولندا والسنغال في نفس المجموعة.

وذكرت "كاس" أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من الإجراءات وأن قضية تشيلي وبيرو سيتم الحكم فيها يوم 10 تشرين نوفمبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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