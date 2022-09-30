خاص لمصراوي.. اتجاه لتنظيم المغرب كأس الأمم 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يتحول تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد المقبلة، من غينيا إلى المغرب، وذلك بعد أن حدثت خلافات بين وفد كاف برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسبي، مع اللجنة المنظمة العليا في غينيا حول جاهزية غينيا لاستضافة البطولة.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن موتسبي قد عرض تأجيل استضافة غينيا للبطولة إلى 2027 بدلًا من تنظيم البطولة في 2025 خاصة مع قرار اللجنة التنفيذية للكاف بفتح طلب الاستضافة من جديد.

و من المقرر أن تقام البطولة المقبلة بكوت ديفوار في يناير 2024، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تقام في يونيو 2023، لكن تم تأجيلها بسبب غزارة الأمطار التي يشهدها هذا التوقيت بالبلد المنظم.

وسيعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعًا غدًا بالجزائر، على هامش مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وبحسب المصدر، فإن الاتحاد الإفريقي قد يتجه لإسناد تنظيم كأس الأمم بعد المقبلة للمغرب، على أن تنظم غينيا البطولة التي تليها.