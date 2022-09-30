المصري البورسعيدي يتأهب لقيادة ثورة الأندية الجماهيرية بالممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - يحاول كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إعادة أبناء بورسعيد للواجهة مرة أخرى، منذ توليه رئاسة النادي بنهاية أغسطس الماضي، خلفًا للرئيس السابق للمصري، سمير حلبية، وذلك عن طريق تغيير شامل بمنظومة النادي الجماهيري الذي قد يعيد الشغف للأندية الجماهيرية الخاملة، للسيطرة على الممتاز من جديد، بعد أن نجحت أندية الشركات في فرض سيطرتها على الكرة المصرية مؤخرًا.

وأنهى النادي البورسعيدي الموسم الماضي، في المركز الثالث عشر، برصيد 38 نقطة، وهو الشيء الذي يسعى المجلس الجديد للمصري، إلى تغييره، وإعادة أبناء المدينة الباسلة، للمربع الذهبي.

وخلال شهر من توليه المصري، قام رئيس النادي البورسعيدي، بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، حيث وصل عدد الصفقات خلال ميركاتو الصيف الجاري، حتى هذه اللحظة، إلى 10 صفقات، أبرزهم الجزائريين، عبدالرحيم دغموم من وفاق سطيف، وعماد الدين أبو بكر من الوداد، وأنتوني أكبوتو من قطر القطري، وفرانك إيتوجا هداف كتوكو الغاني.

إلى جانب ثاني هدافي الدوري، مروان حمدي، وحسين السيد من بيراميدز، عمرو سعداوي وعمرو طارق من الجونة، ومحمد دبش من البنك الأهلي، بالإضافة إلى محمود جاد حارس إنبي.

وبعد عدم تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، قامت إدارة المصري، بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق، إيهاب جلال، من أجل تولي الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، الذي يحضر نفسه للمنافسة بكل قوة لمناطحة كبار الدوري.

وعلى صعيد المنشآت الرياضية، تعاقدت إدارة النادي المصري مع هيئة قناة السويس، للعب مبارياتها على الملعب الأولمبي التابع للهيئة.

كما وقع أشرف صبحي وزير الرياضة، عقدًا لتدشين الملعب الجديد للنادي المصري بمحافظة بورسعيد، والذي سيتم انشاءه وفقًا للمعايير العالمية.

ونجح أبو علي، في التعاقد مع شركة OFFSIDE السعودية، لتوريد ملابس فريق الكرة بالنادي اعتبارًا من الموسم الجديد.