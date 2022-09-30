أبرزهم ديربي مانشستر.. عجلة الدوري الإنجليزي تعود للدوران بمواجهات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعود منافسات الدوري الإنجليزي مجددا، مساء غدا السبت، بإقامة 7 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل فريق آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقا عن اقرب ملاحقيه بفارق نقطة واحدة وهما مانشستر سيتي وتوتنهام ولكل منهما 17 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة,

ولا يزال يحتل فريق ليستر سيتي المركز الأخير بنقطة واحدة حققها من تعادل بينما خسر 6 مواجهات من أصل 7 مباريات لعبها الفريق حتى الآن في مسابقة الدوري.

وتشهد الجولة التاسعة إقامة ديربيان في مدينتي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونانيد، ولندن بين آرسنال وتوتنهام.

ويحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره ارسنال في ملعب الإمارات، مساء السبت، ويبحث اصحاب الارض عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري.

وفي نفس اليوم ستلعب 6 مباريات اخرى، حيث سيخرج برينتفورد لمواجهة بورنموث في ملعب فيتاليتي، ويستضيف كريستال بالا نظيره تشيلسي في ملعب سيلهرست بارك.

ويحل نيوكاسل ضيفا على فولهام في ملعب كرافين كوتاج، بينما سيلعب ليفربول أمام نظيره برايتون في ملعب الانفيلد، وسيستضيف ساوثهامبتون نظيره ايفرتون، وتختتم بمواجهة وست هام يونايتد وولفرهامبتون.

ويوم الأحد، تستكمل مباريات الجولة التاسعة بإقامة مباراتين لعل أبرزهم لقاء مانشستر يونايتد أمام مضيفه مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الاتحاد، بعد غد الأحد، ديربي مانشستر ، عندما يستقبل سيتي نظيره يونايتد، حيث لم يخسر أصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي منذ 19 مباراة منذ السقوط أمام توتنهام في فبراير الماضي، وعلى الجانب الأخر، حقق مانشستر يونايتد 4 انتصارت متتالية في الدوري.

ويستضيف ليدز يونايتد نظيره استون فيلا في ملعب ايلاند رود، حيث يملك أصحاب الأرض 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما يتواجد الضيوف في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.