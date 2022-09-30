الامارات | الشارقة يهيمن على جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهيمن على جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر سبتمبر 2022، في "دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بتفوق نادي الشارقة، بعد فوز لوان بيريرا بجائزة أفضل لاعب، وأولاريو كوزمين بجائزة أفضل مدرب، ودرويش محمد بجائزة أفضل حارس مرمى.
وجاء تفوق الفائزين بعد حصولهم على أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
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