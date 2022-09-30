شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدى إلى الاقتراب من ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية أنباء عن دخول ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز اهتمامات نادى ليفربول الإنجليزى، لضمه خلال الفترة المقبلة، ولكن من هو ابراهيم عادل ومتى كانت بدايته مع الكرة، وما هو مشواره الرياضى.

إبراهيم عادل يبلغ من العمر 21 عاما حيث انه من مواليد ابريل عام 2001 ، بمحافظة بورسعيد، بدأ مسيرته الكروية مع نادى المريخ البورسعيدى، وفى عام 2018 تلقى مفاوضات من ناديى الاهلى وبيراميدز، لكن وقع لبيراميدز لقيمة العقد المادية مقارنة بعرض الاهلى وقتها.

وبالفعل انتقل إبراهيم عادل لبيراميدز مقابل 1.2 مليون جنيه لمدة 5 مواسم ، وبتلتالى ينتهى عقد اللاعب مع الفريق السماوى حتى عام 2023.

وفى أغسطس من العام الجارى أعلن نادى بيراميدز تمديد عقد إبراهيم عادل لاعب ألفريق حتى 2026 ونشر النادى عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" فيديو لأبراهيم عادل يكشف فيه عن التجديد للنادي لينتهي في 2026 بدلاً من 2024.

فى وقت سابق ، تلقى إبراهيم عادل عرضًا رسميًا من نادى نوردشيلاند الدنماركى لضم اللاعب بقيمة تزيد على 2 مليون دولار، بعدما قدم إبراهيم عادل أداءً متميزًا خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق نادى بيراميدز المركز الثانى فى الدورى المصرى الممتاز

بلغ إجمالي مشاركات إبراهيم عادل مع بيراميدز منذ موسم 2018/2019، 78 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه.

على مستوى الموسم الماضي شارك إبراهيم عادل في 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

وعن المشاركات الدولية، حظي إبراهيم عادل بمشاركة دولية وحيدة مع منتخب مصر تحت 20 سنة، أحرز خلالها هدفاً واحداً، كما شارك مع المنتخب الأول في 4 مباريات حتى الآن منذ انضمامه إلى الفراعنة في سبتمبر 2021.