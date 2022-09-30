شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص حصة تدريبية للمهاجمين بمشاركة أوباما ونداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات خاصة للمهاجمين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وشارك في هذه الفقرة يوسف إبراهيم أوباما وحسام أشرف وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه، وتولى قيادة هذه الفقرة كل من، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بشكل متقن، سواء بالقدم أو بالرأس من خلال العرضيات، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من داخل منطقة الجزاء.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة، استمرت لمدة 20 دقيقة، ركز خلالها الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال أداء تدريبات باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، والذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال الحصة التأهيلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.