شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل سلبياً مع المجد فى ثانى ودياته بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري مع المجد، سلبياً في ثانى المباريات الودية لسيد البلد خلال معسكره المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد المقرر له منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وبدأ الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من: عمرو خليل،خالد صبحي،مصطفى إبراهيم،سعيدو سمبوري،محمد الصباحى،محمود بسيونى،مابولولو،كريم الديب،أوستن أموتو،إسلام عبد النعيم والسيد سالم.

ومنح زوران لاعبيه راحة 24 ساعة للخروج من المعسكر المغلق والذي انطلق 24 سبتمبر الحالي وذلك عقب لقاء المجد الودي والذي أٌقيم اليوم الجمعة،ويرجع قرار مانولوفيتش لاعطاء اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والذهاب لرؤية أسرهم والاطمئنان عليهم على أن يعود اللاعبون لاستكمال المعسكر المغلق في مساء بعد غدٍ الأحد من أجل مواصلة المشوار خصوصاً أن المعسكر سيستمر حتى الثامن من أكتوبر القادم .

وكان الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، حقق الفوز على الجياد برباعية نظيفة فى المباراة الودية الأولى، التى أٌقيمت على ملعب برج العرب الفرعى،وأحرز الأهداف اوستن اموتو هدفين الأول والثانى والذى انتهى بهم الشوط الأول، وأضاف كريم الديب الهدف الثالث ومابولولو الهدف الرابع لتنتهي المباراه برباعية نظيفة،وأشرك الصربى زوران 20 لاعبًا خلال المباراة واطمئن على اللاعبين.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.