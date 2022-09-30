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الامارات | برج خليفة يحتفي بـ"دوري السلة الأمريكي في أبوظبي"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية اليوم عرضاً بصرياً على برج خليفة، احتفالاً بإطلاق العد التنازلي لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022. 

وتصاعد حماس الجمهور مع ظهور شعار المباريات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، على البرج الأيقوني، مصحوباً بعرض ضوئي مذهل.

وتألقت أيضاً ساعة العد التنازلي تحت أضواء الليزر الملونة على جدار أطول مبنى بالعالم، في حدث استثنائي سيشكل علامة فارقة في تاريخ أحد أكثر الدوريات متابعةً على الساحة الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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