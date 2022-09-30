الامارات | "أبيض" السلة ضمن 5 منتخبات آسيوية في "التصنيف الدولي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، التصنيف العالمي والقاري الجديد للمنتخبات والذي شمل إشادة بالمنتخب الوطني الأول من ضمن خمسة منتخبات حققت قفزة نوعية في الترتيب على صعيد القارة الآسيوية، بجانب منتخبات لبنان البحرين وسوريا واندونيسيا.

وحرص الاتحاد الدولي على وضع صورة لاعب المنتخب قيس عمر بجانب نجوم منتخبات لبنان والبحرين وسوريا واندونيسيا في تأكيد على القفزة النوعية التي حققتها المنتخبات على سلم الترتيب العالمي والقاري الجديد.

وجاء التقدم الإماراتي جراء النتائج الإيجابية التي حققها "الأبيض"، خاصة مع حصده ذهبية دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو الماضي، ثم عبوره بنجاح النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية. وتقدم المنتخب تسع مراتب دفعة واحدة، ليحتل حالياً المركز 114 دولياً، و24 آسيويا.