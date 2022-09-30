الامارات | مجيدي: تربطني بالعين ذكريات جميلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب كلباء، الايراني فرهاد مجيدي إن على لاعبي فريقه تقليل الاخطاء وتقديم افضل اداء في المباراة القادمة في دوري ادنوك للمحترفين الاحد المقبل أمام العين. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم "تربطني بنادي العين ذكريات جميلة خلال الفوز بدوري ابطال اسيا". وقال إن الاستعدادات خلال الاسبوع الماضي كانت جيدة. ودعا لاعبيه إلى تقليل الاخطاء خلال المباراة وتقديم افضل ما لديهم أمام العين.