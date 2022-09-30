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الامارات | مجيدي: تربطني بالعين ذكريات جميلة

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: تربطني بالعين ذكريات جميلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب كلباء، الايراني فرهاد مجيدي إن على لاعبي فريقه تقليل الاخطاء وتقديم افضل اداء في المباراة القادمة في دوري ادنوك للمحترفين الاحد المقبل أمام العين. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم "تربطني بنادي العين ذكريات جميلة خلال الفوز بدوري ابطال اسيا". وقال إن الاستعدادات خلال الاسبوع الماضي كانت جيدة. ودعا لاعبيه إلى تقليل الاخطاء خلال المباراة وتقديم افضل ما لديهم أمام العين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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