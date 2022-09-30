شكرا لقرائتكم خبر عن ‏بعثة الخماسى الحديث تطير إلى بولندا للمشاركة ببطولة العالم تحت 21 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى بولندا لخوض بطولة العالم تحت 21 سنة، والتي تستضيفها مدينة زيلونا جولا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل. وضمت قائمة الجهاز الفني والإداري كل من: أنس عبد السلام رئيسا للبعثة وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي وعمرو سيد المدير الفني للناشئين ومحمد الصباحي مدرب السلاح وديفيد عبد الملاك مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية وهشام سليمان مدرب الجري وإبراهيم سكر مدرب الرماية ومحسن حسني طبيب المنتخب ومحمود سند إداري البعثة. بينما ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات الاسماء التالية: محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف قرني وأميرة قنديل وملك اسماعيل وزينة عامر وهانيا أبو بكر. وتشهد البطولة منافسة قوية بمشاركة اقوى دول العالم مثل: بولندا ومصر وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والمجر وإيطاليا وليتوانيا واليابان وكازاخستان والبرازيل وجواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الدول.