جونيور أجاى يخضع لعمليه جراحية بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - يخضع المهاجم النيجيرى جونيور أجاى لاعب سموحة إلى عملية جراحية بعد قليل باحدى مستشفيات بالاسكندرية، بعد إصابته فى أحد مباريات الفريق السكندرى الودية.

وأعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية عن إصابه النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فتره غيابه عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً ، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت مساء الأمس ،الخميس ، أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وتم نقل اللاعب النيجيري الذي سبق له تمثيل النادي الأهلي لمستشفي قريب من سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

واتفق مسئولو سموحة على خوض 5 وديات أخرى أمام كل من حرس الحدود "1 أكتوبر" والمصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.