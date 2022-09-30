شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع الهولندي باي كامارا "تحت السن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد الجناح والمهاجم الهولندي من أصل سنغالي باي كامارا، لاعب فريق ايه زد الكمار سابقًا ومنتخب هولندا للناشئين، ويقيد اللاعب تحت السن، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

كان نادي أسوان اتم تعاقده مؤخرًا مع كلا من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي والانجولي ديلسون كاموني ومحمد عطوة فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعى صالح، فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة فى مجال التدريب.