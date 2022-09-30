شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أحمد فتوح وحسام عبد المجيد من الإصابة ومشاركتهما فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني الأول وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأدي أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل مع زملائه بالفريق في بداية المران، عقب ذلك خاض اللاعب فقرة تدريبات إضافية بالكرة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، ولم يشارك في التدريبات الخططية والتقسيمة الفنية.

كما شارك حسام عبد المجيد مدافع الفريق في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وكانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في مباراة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض حسام عبد المجيد الحصة التأهيلية والبدنية بشكل كامل بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية مع زملائه بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.