شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ميار شريف فى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس بسب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس والتى كان من المقرر أن تجمع ميار شريف مع الرومانية انا بوجدان بسبب سقوط الأمطار بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت.

ونجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3 .

وكانت ميار تأهلت لربع النهائي بعد الفوز علي السويسرية سيمونا والتيرت المصنفة 120 عالميا.