شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وممر شرفى للترحيب بعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر جابر الظهير الأيمن الجديد لفريق الزمالك في تدريب الفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما انضم اللاعب مؤخرا لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز.

وتعد هذه هي المشاركة هي الأولي لعمر جابر مع الفريق بعد إعلان الزمالك التعاقد معه في الفترة الأخيرة، وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الترحيب بعمر جابر قبل انطلاق التدريبات، وتمنوا له التوفيق و تحقيق النجاحات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه للزمالك وعودته لبيته من جديد، ويستعد الفريق لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وعاد عمر جابر إلى تدريب الزمالك بعد غياب 6 سنوات و3 أشهر تقريبا، عندما رحل عن صفوف القلعة البيضاء في 1 يوليو 2016 متجها إلى سويسرا للانضمام إلى صفوف بازل في أول رحلاته الاحترافية.

شارك عمر جابر مع الزمالك في 158 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.

وكان الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.