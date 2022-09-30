شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 24 ساعة عقب لقاء المجد الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منح لاعبيه راحة 24 ساعة للخروج من المعسكر المغلق والذي انطلق 24 سبتمبر الحالي وذلك عقب لقاء المجد الودي والذي سيقام مساء اليوم الجمعة.

ويرجع قرار مانولوفيتش بمنح اللاعبين راحة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والذهاب لرؤية أسرهم والاطمئنان عليهم على أن يعود اللاعبون لاستكمال المعسكر المغلق في مساء اليوم الثانى بعد الراحة من أجل مواصلة المشوار خصوصاً أن المعسكر سيستمر حتى الثامن من أكتوبر القادم .

وكان الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، حقق الفوز على الجياد برباعية نظيفة فى المباراة الودية الأولى، التى أٌقيمت على ملعب برج العرب الفرعى.

أحرز الأهداف اوستن اموتو هدفين الأول والثانى والذى انتهى بهم الشوط الأول، وأضاف كريم الديب الهدف الثالث ومابولولو الهدف الرابع لتنتهي المباراه برباعية نظيفة،وأشرك الصربى زوران 20 لاعبًا خلال المباراة واطمئن على اللاعبين.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.