شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مهاجمو الأهلي فى 3 وديات قبل انطلاق الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق النادي الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال الأيام الماضية استعداداً للموسم الجديد وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق يتعرّف على قدرات لاعبي الفريق بشكل تدريجي.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش أمس ، الخميس، بدون أهداف.

وسجل الأهلي في الوديات الثلاثة ، سبعة أهداف عن طريق ، أحمد عبدالقادر، ورامي ربيعة (من ركلة جزاء)، وحسام حسن، وعمرو السولية، والوافد الجديد شادي حسين القادم من سيراميكا في مباراة بتروجت.

وفي ودية اسوان ، سجل الأهلي ثنائية عن طريق ، طاهر محمد طاهر و حسام حسن

وبذلك يكون حسام حسن قد سجل هدفين وسجل شادي حسين هدفاً فيما لم يظهر محمد شريف في الوديات الثلاثة بسبب رغبة الجهاز الفني منحه مزيداً من التدريبات والحصص الفنية حتى يتم تأهيله أفضل للمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.