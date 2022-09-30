ساديو ماني ومولر يقودان تشكيل بايرن ميونيخ أمام ليفركوزن بالبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ، التشكيل الرسمي لفريقه أمام باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري الألماني.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن على ملعب "أليانز أرينا" في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيز، دي ليخت، أوباميكانو، بافارد

خط الوسط: سابيتزر، كيميتش، جمال موسيالا، ليروي ساني

خط الهجوم: ساديو ماني، توماس مولر

ويبحث بايرن عن استعادة الانتصارات في البوندسليجا، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في الجولات الأربعة الماضية، بتعادله في ثلاثة وخسارته في لقاء وحيد.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، بينما يقع ليفركوزن في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.