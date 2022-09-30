الضغط يحاصر ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدول مزدحم سيتعرض له فريق ليفربول بداية من 1 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر، سواء كان على المستوى المحلي أو الأوروبي.

ليفربول سيخوض تسع مباريات بواقع ست مواجهات في بريميرليج وثلاث مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كتيبة يورجن كلوب عينها على تجاوز البداية المتذبذبة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ليفربول على المستوى المحلي خاض ست مباريات حقق الفوز في مناسبتين فقط، ليصبح رصيد "الريدز" تسع نقاط.

وفقد ليفربول نصف نقاط أول ست جولات مما يعني أن الفريق حقق 50%، أما أوروبيًا فقد خسر "الريدز" الجولة الأولى بنتيجة تاريخية ضد نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف قبل أن يتجاوز الهزيمة بفوز صعب على حساب آياكس في الجولة الثانية بنتيجة (2-1).

خلال هذا الشهر سيكون على ليفربول مواجهات نارية ضد كبار بريميرليج وهنا على سبيل المثال الخروج لمواجهة آرسنال على ملعب "الإمارات" ضمن الأسبوع العاشر.

بعد ذلك ليفربول سيخوض مباراتين على ملعبه "الآنفيلد" من العيار الثقيل ضد مانشستر سيتي ووست هام.

وستكون مباريات ليفربول الستة في بريميرليج على الترتيب كالتالي: برايتون - آرسنال - مانشستر سيتي - وست هام - نوتنجهام فورست - ليدز يونايتد.

في المقابل، سيلاقي ليفربول جلاسكو رينجرز الأسكتلندي مرتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج للعاصمة أمستردام لملاقاة آياكس ضمن الجولة الخامسة.

كلوب تحدث عن بداية ليفربول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون، قائلاً :"لم نبدأ الموسم كما أردنا لأسباب قابلة للشرح وأخرى غير قابلة للتوضيح، الآن هذا خلف ظهورنا، ننطلق مجددًا ونقوم بتحقيق النقاط".

وربما الصدفة لعبت دورًا مع ليفربول من أجل تصحيح المسار خاصة بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الأمر الذي أدى إلى تأجيل مباراتين للفريق ضد وولفرهامبتون وتشيلسي في الجولة السابعة ثم الثامنة.

عدم خوض ليفربول مباريات منذ 18 سبتمبر والتوقف الدولي أيضًا أعطى فرصة لكلوب من أجل استعادة أكثر من لاعب من أجل تدعيم تشكيلته في ظل ضغط المباريات خلال شهر أكتوبر.

أبرز الأسماء التي عادت بداية من المدافع إبراهيما كوناتي والوافد الجديد الأسكتلندي كلافن رامزي والقائد جوردان هندرسون.

لكن ورغم استعادة أوراق مهمة إلا أن كلوب قرر التحفظ وعدم الاستعانة بهم في مباراة برايتون والتي ستقام عصر غدٍ السبت.

الموقع الرسمي لليفربول نشر أيضًا أن الرباعي أوكسليد تشامبرلين وكورتس جونز ونابي كيتا وأندرو روبيرتسون غير متاحين في الأسبوع الحالي بسبب الإصابة.

ويسعى ليفربول إلى تدارك بدايته محليًا والاقتراب من فرق المقدمة في ظل تواجد آرسنال في الصدارة بـ18 نقطة، بجانب ملاحقة الثنائي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير للوصول للقمة حيث يمتلك كل فريق 17 نقطة.

وقد تكون هذه الجولة (التاسعة) مناسبة لليفربول بداية بتواجد برايتون في المركز الرابع بـ13 نقطة مما يعني الفوز عليه سيقرب "الريدز" من المربع الذهبي بجانب مواجهات الكبار.

ويلعب آرسنال ضد توتنهام هوتسبير في ديربي "لندن"، بينما سيكون أيضًا هناك ديربي آخر وهو بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وفي دوري أبطال أوروبا، سيكون ليفربول عليه استغلال الحلقة الأضعف في المجموعة من خلال مواجهة جلاسكو رينجرز الذي خسر أول جولتين بجانب استغلال مواجهة نابولي المتصدر بست نقاط بآياكس والذي يمتلك ثلاث نقاط.