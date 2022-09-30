مران الزمالك.. ظهور عمر جابر.. انتظام الثلاثي الدولي المحلي.. وعودة الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعبه عبداللطيف أبو رجيلة؛ استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي المقبل.

وشهدت التدريبات انتظام ثلاثي الفريق الدولي محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد صبحي حارس المرمى عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأول الأخير.

وشهد المران انتظام عمر جابر الظهير الأيمن الجديد لفريق الزمالك في تدريب الفريق بعدما انضم اللاعب مؤخرا لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز.

وتعد هذه هي المشاركة هي الأولي لعمر جابر مع الفريق بعد إعلان الزمالك التعاقد معه في الفترة الأخيرة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الترحيب بعمر جابر قبل انطلاق التدريبات، وتمنوا له التوفيق و تحقيق النجاحات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه للزمالك وعودته لبيته من جديد.

وشارك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق ، في التدريبات الجماعية عقب عودتهما من المشاركة مع منتخب نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في التدريبات بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني الأول وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأدي أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل مع زملائه بالفريق في بداية المران، عقب ذلك خاض اللاعب فقرة تدريبات إضافية بالكرة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، ولم يشارك في التدريبات الخططية والتقسيمة الفنية .

وشارك حسام عبد المجيد مدافع الفريق ا في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وكانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في مباراة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض حسام عبد المجيد الحصة التأهيلية والبدنية بشكل كامل بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية مع زملائه بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام.