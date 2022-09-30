إنبي لمصراوي: توصلنا لاتفاق مع دجلة لضم رفيق كابو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، شريف أبو الغيط، توصلهم لاتفاق مع وادي دجلة بخصوص لاعبه التونسي رفيق كابو.

وأشار أبو الغيط، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أنهم أنهوا الاتفاق مع دجلة ومع اللاعب التونسي للتعاقد معه.

وأتم المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، تصريحاته بالتنويه إلى أن الاتفاق تم على جميع البنود وما يتبقى هو توقيع العقود.

وكان وادي دجلة قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 في أغسطس 2019 قادمًا من الاتحاد المنيستيري قبل أن يتم إعارته لصفوف سموحة في الموسم الماضي.