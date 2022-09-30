كلوب: آرنولد يدافع بشكل جيد.. وسأعمل على معالجة أي قصور لديه فهو لا يزال شابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مباراة فريقه أمام برايتون، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي تجمع الفريقان على ملعب "آنفيلد" في الرابعة من مساء غد السبت.

وقال المدرب: "أن الحارس كيليهير هو من يمكنه المشاركة في المباريات من بين المصابين، لكن كل من كيرتيس جونز وتشامبرلين وكيتا وروبيرتسون، فجميعهم لم يتدربوا، وغير متاحين للمشاركة".

وأضاف:" لويس دياز وصل بالأمس من رحلة بعيدة مع منتخب بلاده، لكنه ظهر بمستوى بدني جيد، بينما لم يشارك كل من نونيز وخوتا في التدريبات بعد العودة من فترة التوقف الدولي".

وواصل: "عاد أيضًا الشاب كالفين رامزي، لكنه لن يكون جاهزًا للمشاركة، بينما كوناتي ظهر بشكل جيد وهو جاهز للمشاركة، لكن أعتقد أنني سأعطيه أسبوعًا آخر لتكتمل لياقته، أما عن باقي الفريق، فالجميع تدرب بشكل جيد".

وعن فريق برايتون قال: لقد قدم هذا الفريق بداية موسم مذهلة للغاية، نعم لقد تغير المدرب، لكنهم حصلوا على مدرب آخر واعد جدًا، وهو جريء وأسلوبه سيناسب فريق برايتون، أعتقد أنها ستكون مواجهة مثيرة للغاية".

وأضاف:"علينا التركيز على أنفسنا فقط وإظهار قوتنا خلال الجولات القادمة، نحن لم نبدأ بشكل جيد، كانت لدينا العديد من العوامل الغير جيدة التي جعلت البداية صعبة، لكن نتطلع لبداية جديدة وحصد نقاط جميع المباريات".

وعن وضعية آرنولد مع المنتخب الإنجليزي قال: "خرج العديد ممن قالوا أنه ليس مدافعًا جيدًا، وهذا ليس صحيح، هو يدافع بشكل رائع، ربما أخطأ في بعض المباريات لكن هذا طبيعي بالنسبة لأي لاعب".

وأكمل: "أرنولد لا يزال صغيرًا، لديه الوقت لكي يتعلم الكثير من الأشياء ويتطور كثيرًا، هو الآن 23 عامًا، ولديه مقومات رائعة تجعله من بين الأفضل في مركزه بكل تأكيد".

وخرج أرنولد من قائمة منتخب إنجلترا الأخيرة لمواجهة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.