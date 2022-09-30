تقارير إنجليزية تكشف.. هل يهتم ليفربول بالتعاقد مع نجم بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

وزعمت تقارير أن إبراهيم عادل - البالغ من العمر 21 عاما - لفت أنظار ليفربول، والذي أُطلق عليه لقب "محمد صلاح الجديد".

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها أن الحديث عن انتقال إبراهيم عادل لصفوف نادي ليفربول أمر بعيد المنال، على الرغم من أن الريدز واحد من الأندية التي تدرك تقدم مستوى اللاعب في مصر.

وأضافت أنه نظرًا لأن إبراهيم عادل شارك في أربع مباريات فقط مع منتخب مصر ولم يلعب لنادٍ أوروبي من قبل، كما أنه من المرجح أن يكون الحصول على تصريح عمل في المملكة المتحدة بمثابة حجر عثرة، فإن كل هذا يجعل اهتمام ليفربول باللاعب أمر مستبعد.

وكان بيراميدز أعلن في شهر أغسطس الماضي عن تمديد عقد إبراهيم عادل حتى عام 2026.