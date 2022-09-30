رسمياً.. أسوان يضم الجناح الهولندي باي كامارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن نادي أسوان، إتمام مجلس إدارته لإجراءات التعاقد مع الهولندي السنغالي باي كامارا ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأشار نادي أسوان، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب من مواليد ٢٠٠١ وسيتم قيده تحت السن؛ إذ يُجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والايسر والمهاجم.

وأوضح نادي أسوان أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بحضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

وسبق ولعب كامارا في هولندا لأندية أيه زد ألكمار وإيمين، كما شارك مع منتخب هولندا تحت ١٥ و ١٧ عامًا.