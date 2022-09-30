بوتر: أتطلع لصناعة التاريخ مع تشيلسي.. ومتحمسون لكسر عقدة كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن الغيابات التي تشهدها صفوف فريقه، خلال المواجهة المقبلة بالدوري الإنجليزي، والتي تجمع البلوز بفريق كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك غد السبت.

وقال بوتر: "فريقي أصبح مستعدًا بشكل جيد، الفريق بأكمله يود لعب مباراة الغد أمام كريستال، نحن متشوقون لهذه المواجهة".

وعن عقدة كريستال بالاس قال:" عدم الفوز على كريستال بالاس في 7 مباريات؟ ذلك يظهر مدى صعوبة الدوري الإنجليزي، هنا يتم صناعة التاريخ، هذا حقيقي، نحن نتطلع إلى تغيير ذلك يوم السبت وكتابة تاريخ جديد مع هذا الفريق".

وعن توليه تدريب تشيلسي خلفًا لتوماس توخيل قال: "كل مدرب، بل وكل شخص لديه فكرة مختلفة عن هذه اللعبة، هذا ليس غريبًا وليس سيئًا أيضًا انه شيء عادي، أكن الكثير من الاحترام لتوماس توخيل، وأنا لست في مجال مقارنة نفسي به أو بأي شخص آخر".

وعن غيابات لاعبيه قال بوتر: "نجولو كانتي ركض على العشب مرة أخرى، ربما يكون جاهز الأسبوع المقبل، لكن بالنسبة لمارك كوكوريلا، فقد كان يشعر بالآلام ولا أعتقد أنه سيكون جاهز للمشاركة قريبًا، وميندي يريد بعض الوقت للعودة".

وأتم:"أتطلع للعمل مع أوباميانج، استمتعت بالعمل معه خلال هذه الفترة القصيرة، إنه مهاجم ورجل جيد، مُركز دائمًا، ويريد اللعب والتسجيل، سنرى ما يمكننا فعله معه".

من جانبه، قال باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس عن جراهام بوتر مدرب تشيلسي: "هو مدرب كبير، وبالنظر إلى ما حققه من أداء خيالي مع فريق برايتون، فإنه يستحق تدريب أحد الفرق الكبرى بأوروبا، لقد حصل تشيلسي على مدرب رائع".