تين هاج ردًا على جوارديولا: اخترت مانشستر يونايتد بقناعة تامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على بيب جوارديولا والذي زعم أن المدرب الهولندي كان من الممكن أن يخلفه في تدريب مانشستر سيتي.

ويستعد تين هاج لخوض أول ديربي مع يونايتد ضد مانشستر سيتي والمقرر إقامته، يوم الأحد المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد الموسم الحالي هو الأول لتين هاج مع مانشستر يونايتد والذي تولى تدريبه بعد نهاية الموسم الماضي بعدما رحل عن صفوف أياكس الهولندي.

وسبق وأن قال جوارديولا في تصريح له خلال شهر أبريل الماضي بأن تين هاج يمكنه أن يكون هو المدرب الذي يحل محله في مانشستر سيتي.

وتحدث المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي، قائلًا: "أولاً، إنها مجاملة لطيفة، لكنني مقتنع بنسبة 100% بأنني اخترت مانشستر يونايتد بقناعة تامّة، ولم أندم على ذلك لثانية واحدة حتى الآن".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر أرسنال، بينما يقع يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 جولات.