الامارات | "ريمونتادا" تقود حتا إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة أمام "جلف إف سي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق حتا تأخره بثلاثة أهداف لهدف إلى فوز بنتيجة (4-3) على ضيفه " جلف اف سي" في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الاولى. وأهدت الـ"ريمونتادا" ثلاث نقاط ثمينة لحتا، ليصبح بنفس رصيد "جلف إف سي". وافتتح فريق "جلف اف سي" تسجيل الاهداف عندما نجح لاعبه البرازيلي انطونيو سواريس من تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين (3و4)، كما وسجل له المغربي ايوب بنيطو في الدقيقة 52. وسجل لصالح فريق حتا محمد يوسف (16) والمغربي ايمن رشوق (62) و(90+3) وعبدالله جاسم (90+1).

في جانب آخر، تصدر دبا الحصن دوري الهواة، بعد فوزه على "ستي" بخماسية نظيفة ليصل إلى النقطة التاسعة، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 7، قبل ان يتمكن العماني محمد المربوعي من تسجيل ثلاثة اهداف متتالية في غضون سبع دقائق في (22و33و39) في اول هاتريك يسجل في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى، والهدف الأخير بتوقيع احمد المطوع (90+1).