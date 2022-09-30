شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسى الزمالك الدولى فى التدريبات استعدادا لـ فلامبو البوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما شارك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، في التدريبات، عقب عودتهما من المشاركة مع منتخب نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام