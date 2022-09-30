شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر تسمية منتخب سوريا بنسور "قاسيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المنتخب السوري من أوائل المنتخبات في غرب آسيا التي شاركت في تصفيات كأس العالم، وبين عامي 1958 و1961 شكلت سوريا ومصر منتخب مشترك سمي الجمهورية العربية المتحدة لكرة القدم، وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1966 نسب الفيفا نتائج المنتخب العربي لمنتخب مصر فقط حيث تشكلت في مجموعة الملحق المؤهل للمونديال أربعة منتخبات مقعدين لأوروبا ومقعد لآسيا ومقعد لأفريقيا، وكان المنتخبين الأوروبيين هما إسبانيا وجمهورية أيرلندا، أما عن المقعدين الاخرين فكان هنالك إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة ففصل الفيفا بين سوريا ومصر وأعطى المقعد الأفريقي لمصر والمقعد الآسيوي لاسرائيل حيث كانت إسرائيل ضمن قارة آسيا وقتها وخرجت سوريا من الملحق المونديالي.

يعرف المنتخب السوري بلقب " نسور قاسيون" وقاسيون هو الجبل الذي يطل على مدينة دمشق، ويتصل من جهة الغرب بسلسة جبال لبنان ومن الشمال والشرق بسلسلة جبال القلمون الممتدة إلى منطقة حمص، ترتفع قمة جبل قاسيون 1153 مترا عن سطح البحر وعن دمشق 600 متر، حيث تقول الروايات التاريخية أنّ سبب تسمية هذا الجبل بقاسيون تعود لطبيعته القاسية حيث قسا فلم تنبت الاشجار على قمته، وهناك أسباب أخرى دينية متعددة.

كان أفضل عرض قدمه المنتخب السوري في تصفيات مونديال 1986 عندما وصلوا للتصفيات النهائية لكنهم خرجوا على يد المنتخب العراقي، أما في الكأس الآسيوية شارك المنتخب السوري في البطولة 6 مرات وكان في كل مرة لا يتعدى دور المجموعات .

تأهل المنتخب السوري لكأس آسيا 2011 في قطر بعد غياب دام عنها منذ عام 1996 حيث صعد للبطولة بدون أي خسارة في التصفيات، ولكنه عاد وخرج من دور المجموعات مجددا بعد الخسارة من الأردن واليابان والفوز على السعودية .

غاب المنتخب السوري عن كأس آسيا 2015 بعد فشله بالتأهل واحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت الأردن وسنغافورة وعمان، وعاد المنتخب السوري للظهور مجددا في كأس آسيا 2019 بعد احتلاله المركز الثاني خلف اليابان في مجموعة ضمت اليابان وسنغافورة وأفغانستان وكمبوديا في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 ومونديال 2018 ولكن عاد وخرج من مرحلة المجموعات مجددا بعد الخسارة من الأردن واستراليا والتعادل امام فلسطين.