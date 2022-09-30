شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، لمعسكر فريق الكرة في مدينة دبي بالإمارات، بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة في القاهرة.

ويستمر معسكر بيراميدز في مدينة دبي حتى مساء الاثنين المقبل، ويعود بعدها للقاهرة لبدء برنامج الإعداد لمباراتي هلال الساحل السوداني في كأس الكونفدرالية الأفريقية وضربة البداية في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويشارك مصطفى فتحي في تدريبات بيراميدز المسائي بملعب الشرطة في مدينة دبي، حتى يكون جاهزا بأفضل صورة ممكنة لمباريات الفريق.

وخاض الفريق تدريبا صباحيا قويا بملعب الشرطة في مدينة دبي، حيث قسم المدير الفني اللاعبون إلى مجموعتين، الأولى للدفاع والثانية للاعبي الهجوم، وأجرى تدريبات خاصة بكل مجموعة، على أن يخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران الصباحي مشاركة اللاعبين الدوليين، أحمد الشناوي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى، إلى جانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي.