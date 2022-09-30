شكرا لقرائتكم خبر عن "فرح محفوظ" تتوج بذهبية كأس مصر لسلاح سيف المبارزة شابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الطالبة فرح محفوظ، الصف الثالث الإعدادي بمدرسة السلام الخاصة بطنطا٫ الميدالية الذهبية لكأس مصر، ضمن منافسات سلاح سيف المبارزة شابات، البطولة المقامة بصالة 2 داخل مجمع صالات نادي الشمس الرياضي.

وعبر القس باسم بشرى٫ الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي٫ عن فرحته بأبنة المدرسة الموهوبة، مشيرًا إلى إهتمام جميع مدارس السنودس بالرياضة، فالمشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى. فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيراً مباشراً فحسب، بل تغرس أيضاً لدى الأطفال وصغار السن خيارات أساليب حياة صحية، كما أنَّها تساعد على زيادة التواصل مع العائلة والأصدقاء في بيئة اجتماعية ممتعة.

كما اشارت الأستاذ هناء رشدي٫ مديرة مدرسة السلام الخاصة بطنطا، إلى الاهتمام بالرياضة يزيد من التحصيل الدراسي عند الطلاب، ويبعد عنهم الملل من المناهج الدراسية، ويزيد من النمو الاجتماعي والذهني عند الطلبة، لذلك تحاول المدرسة الاهتمام بالأنشطة الرياضية خلال الدوام المدرسي.