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تعرف علي دوافع القطبين فى بطولة أفريقيا لليد بتونس

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مشاركة فريقا الأهلى  و الزمالك فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إنطلاقها غدا الجمعة فى تونس . 

 

ويخوض كلا الفريقين البطولة بدوافع مختلفة ، حيث يطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى و التى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " ، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل .

 

بينما يطمح الأهلى فى رد إعتبار خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى ، لا سيما و أن الأهلى يحاول الإستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل . 

 

ويبدأ كلا الفريقين منافسات البطولة بعد غدا السبت ، حيث يلتقى الأهلى مع فلاورز البنيني ،بينما يواجه الزمالك نظيره رد ستار الإيفوارى .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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