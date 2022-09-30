شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دوافع القطبين فى بطولة أفريقيا لليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مشاركة فريقا الأهلى و الزمالك فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إنطلاقها غدا الجمعة فى تونس .

ويخوض كلا الفريقين البطولة بدوافع مختلفة ، حيث يطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى و التى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " ، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل .

بينما يطمح الأهلى فى رد إعتبار خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى ، لا سيما و أن الأهلى يحاول الإستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل .

ويبدأ كلا الفريقين منافسات البطولة بعد غدا السبت ، حيث يلتقى الأهلى مع فلاورز البنيني ،بينما يواجه الزمالك نظيره رد ستار الإيفوارى .