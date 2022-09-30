شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تفتح التدريب للجماهير قبل السفر الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الصربى ميودراج بيريسيك المدير الفني لفريق سلة الإتحاد السكندري السماح للجماهير بحضور التدريب الاخير للفربق قبل السفر إلى الكويت للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ويغادر فريق سلة الاتحاد إلى الكويت يوم الأحد المقبل لخوض منافسات البطولة العربية .

فى البطولة العربية من مصر ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.